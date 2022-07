Helmond Sport strikt voormalig Dortmund-talent als concurrent voor Bram van Vlerken

Terzi deed al mee in oefenwedstrijden tegen Unitas’59, Nuenen en Anderlecht, was daarna heel even weg, maar sloot op het trainingskamp in Hoenderloo weer aan. Op dat moment raakte men in Helmond definitief overtuigd van zijn kwaliteiten: de rechtsback is een prima back-up voor Van Vlerken in de ogen van het technisch platform.

De rechtspoot uit Krefeld heeft ook al best wat ervaring. Hij doorliep de jeugdopleiding van Borussia Dortmund, speelde ook in de Champions League voor jeugdelftallen, maar brak niet door bij Die Schwarzgelben. De laatste twee jaar maakte Terzi naam bij SF Lotte, in de Regionalliga West, het vierde niveau van Duitsland. Hij speelde 58 wedstrijden in alle competities voor SF Lotte, waarin hij in totaal goed was voor twee treffers en negen assists.

In Helmond is Terzi alweer de veertiende aanwinst, er wordt er nog minimaal eentje verwacht. De Helmonders zoeken naarstig naar een aanvallende impuls, mogelijk komt er nog een extra speler als de interesse in Jellert Van Landschoot nog wat concreter wordt. Dat is (nu) nog niet het geval.