Helmond Sport stunt op heet avondje tegen topploeg FC Emmen

Helmond Sport moest er diep, heel diep, voor gaan, maar knokte zich dinsdag naar een zege op FC Emmen: 1-2. De ploeg kreeg eerder nog drie strafpunten omdat het niet op kwam dagen in Drenthe, maar heeft die nu terug. Daarmee is ook FC Eindhoven geholpen.

Het was een intens avondje in Drenthe, waar Helmond Sport er tegen alle verwachtingen in een echte wedstrijd van maakte. De Helmonders waren duidelijk de onderliggende partij, wonnen dit kalenderjaar nog geen wedstrijd en FC Emmen is de nummer twee van de eerste divisie. Het is dan ook niet gek dat Helmond Sport er voor koos om de poorten dicht te gooien.

De speelwijze van trainer Sven Swinnen sorteerde nog effect ook: FC Emmen begon nog wel aardig, met kansjes voor Ole Romeny en Reda Kharcouch, maar verder hield Helmond Sport voor rust de boel goed dicht. De ploeg kwam wel nauwelijks van eigen helft af en kreeg geen kansen.

Van Landschoot profiteert

Alhoewel: op slag van rust was daar plots die foute terugspeelbal van FC Emmen-verdediger Jeroen Veldmate, die ooit nog voor Helmond Sport speelde. Jellert Van Landschoot zag zijn kans schoon, profiteerde van die blunder en maakte zo zijn tiende goal van het seizoen: 0-1.

In de tweede helft ging FC Emmen opportunistischer spelen, maar dat had lange tijd weinig zin: Helmond Sport-aanvoerder Robin van der Meer kopte zo’n beetje alles weg. Al had ook hij in de 60ste minuut geen antwoord op de inzet invaller van Metehan Güclü, die 1-1 leek te maken, maar de grensrechter vond dat hij buitenspel stond. Dat was best twijfelachtig.

FC Eindhoven geholpen

Daarna drong FC Emmen nog wel aan, en knikte Miguel Araujo uit een corner nog de 1-1 binnen, maar het laatste woord was aan Helmond Sport. Het was Van Landschoot die uit een counter voor de 1-2 zorgde.

En dus verloor Helmond Sport weer niet in Drenthe: de laatste keer dat dat gebeurde was in 2007, nu werd het dus 1-2. Een opsteker voor Helmond Sport én voor FC Eindhoven, dat door deze uitslag eerste blijft in de derde periode. FC Eindhoven kan het op 14 maart beslissen.

Scoreverloop: 45+1. Van Landschoot 0-1, 82. Araujo 1-1, 90+4. Van Landschoot 1-2.

Scheidsrechter: Bos.

Gele kaarten: geen.

Helmond Sport: Havekotte; Reith, Fosu-Mensah, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Beekman (65. Van Keilegom), Defise; Seys (56. Bastiaans/84. Breugelmans), Goselink (65. Vereijken), Van Landschoot.