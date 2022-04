Helmond Sport stuntelt na rust en lijdt tegen MVV twintigste seizoensnederlaag

Helmond Sport was voor rust oppermachtig, maar zakte na rust alsnog door het ijs tegen MVV. Het werd 1-2 op De Braak en dus lijkt het er meer en meer op dat de Helmonders dit seizoen als hekkensluiter zullen eindigen. Alleen Jong FC Utrecht staat nog in de buurt.

Als Helmond Sport nog van die vermaledijde laatste plek af wil komen, dan moest het winnen van MVV. De zwalkende ploeg uit Maastricht ontdeed zich eerder deze week van trainer Klaas Wels en benoemde Maurice Verberne tot interim-trainer. Maar ook de coach uit Beek en Donk is geen tovenaar: MVV speelde voor rust wel heel erg matig op De Braak.

Helmond Sport, dat negen spelers miste wegens blessures en schorsingen, was voor rust heer en meester. Met dat overwicht werd echter lange tijd veel te weinig gedaan, het bleek eens te meer dat de ploeg finesse in de voorhoede mist. Dylan Seys stond in de spits, is een fijne voetballer, maar hij werd vooral door de lucht gezocht. En daar ligt dus niet zijn kracht.

Stiftje Seys

Gaétan Bosiers na 50 seconden al gevaarlijk, later kregen ook Thomas Beekman en Dean van der Sluijs nog kansen. Maar op slag van rust was het Seys die alsnog het net vond, de aanvaller werd weggestoken door Jellert Van Landschoot en stiftte de bal in het doel: 1-0.

Die voorsprong was dus dikverdiend, ook na rust leek er weinig aan de hand. Totdat Maxime De Bie een onnodige overtreding maakte, waar uiteindelijk een corner uit voortkwam. En uit die hoekschop scoorde Mitchel Keulen: de MVV’er kopte op doel en zag Beekman de bal in de bovenhoek schieten. Een klap voor Helmond Sport, dat daarna veel minder ging spelen.

Uitgerekend Dzepar

En Verberne had er in de rust op de een of andere manier toch de geest weer in gekregen bij MVV, dat ineens de bovenliggende partij werd. Na de 1-1 drukte de ploeg uit Maastricht door en werd het in de 67ste minuut ook nog 1-2: uitgerekend Orhan Dzepar, die vorig jaar nog in Helmond speelde, troefde Paul Fosu-Mensah af en knikte de bal krachtig in het doel.

Dat was de genadeklap voor Helmond Sport, dat daarna geen grote kansen meer kreeg. En dus verloor de ploeg alweer voor de twintigste (!) keer dit seizoen. De laatste plek lijkt bijna onvermijdelijk.

Scoreverloop: 42. Seys 1-0, 52. Keulen 1-1, 67. Dzepar 1-2.