Helmond Sport-supporter mag na maandenlange verdenking stadion weer in: ‘Nog steeds verbaasd’

Vijf politieauto’s rijden begin september een straat in Lierop in om het huis van Maarten Driessen te omsingelen. Een aantal buurtbewoners laat dan, om half acht in de ochtend, hun hond uit en kijkt verbaasd toe. De nu 28-jarige Helmond Sport-fan blijft er dan redelijk koel onder en wordt naar het politiebureau in Eindhoven vervoerd. ,,Wat hebben ze in de buurt toen wel niet gedacht?”, zegt Driessen nu, zeven maanden later, wél vol ongeloof.