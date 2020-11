Helmond Sport-supporters brengen ‘hét kado voor de feestdagen’ op de markt

Supporter van Helmond Sport ben je voor je leven, vraag maar aan Jan-Willem van den Enden (67). Hij weet nog hoe hij vroeger aan de hand van zijn vader meeging naar de wedstrijden van de club. Omdat zijn zoons op hoog niveau basketbalden, was er ‘even een gat’, maar de laatste jaren zat de Helmonder weer steevast op de tribune. ,,Dan gaat het toch vaak ook over de verhalen van vroeger. Die spreken nu nog steeds aan”, aldus Van den Enden.

Quote Op de tribune gaat het toch vaak over de verhalen van vroeger, die spreken nu nog aan Jan-Willem van den Enden, redactielid Rond de Toss

Hij is sinds dit seizoen redactielid van Rond de Toss, het clubblad dat door een groep supporters nieuw leven in is geblazen. Voor de eerste edities werden advertenties als zoete broodjes verkocht, maar toen was daar de tweede coronagolf én mochten supporters hún stadion De Braak niet meer in. ,,We merken dat het sindsdien lastiger wordt en willen aan het einde van het seizoen toch graag die 20.000 euro aan de club overmaken”, zegt Van den Enden. Dús zet hij samen met Maarten Driessen de schouders onder een nostalgische Helmond Sport-kalender.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De supporters van Helmond Sport hebben een nostalgische kalender gemaakt, de opbrengst komt ten goede aan de club. © Tegendraads Vormgeving

Rijk archief

Die kalender, dertien pagina's op A2-formaat, is inmiddels zo goed als af. Van den Enden bedankt daarvoor DCI Media, dat in 2019 het bedrijf, inclusief rijke archief, van Ton en daarvoor Pierre van de Meulenhof overnam. De fotografen waren overal bij, bij het kampioenschap in 1982, de bekerfinale in 1985 en veel meer. Op de cover van de kalender prijkt een foto uit 1983 van een uitvak vol Helmond Sport-fans in het Philips Stadion, verder staan er actiefoto's in. ,,Fons van Wissen, Lambert Kreekels, Hans Meeuwsen. Grote namen voor onze club. Dankzij het archief van Van de Meulenhof en DCI hadden we de kalender wel drie keer kunnen vullen”, zegt Van den Enden.

De kalender kost 15 euro (voorinschrijving) en is daarna nog voor het symbolische bedrag van 19,67 euro te koop. En dat alles om uiteindelijk tot het eerder genoemde streefbedrag van 20.000 euro voor Helmond Sport te komen. Van den Enden, met een lach: ,,Alles gaat naar de club, elke euro is meegenomen. We hebben toch al het laagste budget van alle profclubs. Wie weet kunnen we straks wel een geweldige spits kopen voor dat geld.”

De nostalgische Helmond Sport-kalender is onder vermelding van uw contactgegevens plus het gewenste aantal exemplaren te verkrijgen via de mail: info@ronddetoss.nl.