Helmond Sport-supporters zien ‘hun’ sterren op het witte doek de zege uit handen geven

Thomas van Bommel maakt net als vader Mark eerste profgoal tegen Helmond Sport

21:58 Thomas van Bommel maakte vanavond zijn eerste goal in het betaald voetbal. De 18-jarige zoon van Mark schoot in de 93ste minuut de 1-1 binnen namens MVV Maastricht in de uitwedstrijd bij Helmond Sport.