Helmond Sport tegen Fortuna Sittard in de eerste ronde van de KNVB-beker

Helmond Sport verrast met gelijkspel na bizarre slotfase tegen FC Twente

24 augustus Helmond Sport leek op weg naar een heuse stunt tegen FC Twente, maar moest genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. Bart Meijers leek de Helmonders in de 89ste minuut naar een overwinning te schieten, maar nog geen minuut later was het alweer gelijk door een kopbal van Jari Oosterwijk.