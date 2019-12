Helmond Sport tegen MVV op zoek naar eerste zege sinds 18 oktober: ‘Natuurlijk teleurstellend’

Boessen vergelijkt de fase van het huidige Helmond Sport met de periode dat hij speler was op De Braak. In 1996 zat de club onder trainer Louis Coolen ook in een opbouwfase en was hij een van de eerste ervaren spelers die de club haalde. ,,Met een aantal goede aankopen hebben we destijds de stap omhoog gemaakt, dat is de komende jaren ook het plan. Ik ben het gewend om play-offs te halen, daar wil ik uiteindelijk ook voor gaan”, zegt Boessen.

Dat plan had hij aanvankelijk ook voor dit seizoen. Helmond Sport was ambitieus met de doelstelling om zich te mengen in de strijd om de nacompetitieplekken. ,,Gaandeweg het traject kom je erachter hoeveel kwaliteit er nu precies in de groep zit, die kwaliteiten hebben we niet goed genoeg ontwikkeld. We hebben kortom nog niet de kwaliteiten die we graag willen hebben. Dat heeft ook met budget te maken, maar daar kan ik weinig aan doen.”

Fantastische groep

Boessen gooit er iedere dag weer zijn ziel en zaligheid in om spelers beter te maken. Hij heeft ook niets aan te merken op de inzet van zijn spelers. ,,Het is een fantastische groep, die keihard zijn best doet. Er is geen enkele speler die de kantjes er vanaf loopt.” De coach ziet ook progressie. ,,In het begin van het seizoen gingen we bij NAC en Cambuur hard onderuit en had ik er een hard hoofd in. Maar dat is minder geworden, we doen bijna elke wedstrijd wel mee. Maar we hebben nét niet de kwaliteiten om het verschil te maken. Dat is zeker frustrerend.”

De coach stelt ook dat Helmond Sport te weinig scoren vermogen heeft. Wat dat betreft is het hoopgevend dat er in de winterstop met Jordy Thomassen een aanvaller komt die in het verleden heeft bewezen dat hij kan scoren in het shirt van Helmond Sport. Verder noemt Boessen het middenveld zijn ‘enige stabiele factor’, in die linie ziet hij Jeff Stans als een verlengstuk. ,,Ik had deze week nog een akkefietje met Jeff op de training, dat is alleen maar gezond. Hij moet beter gaan presteren op het veld, dat snapt hijzelf en ik ook. Daar werken we samen hard aan.”

De Regt is terug