Helmond Sport ‘teleurgesteld’ in mediation rond stadionproject: ‘Geen bijdrage tot oplossing geleverd’

,,De manier waarop waarop het mediationtraject is verlopen, hebben wij helaas als teleurstellend ervaren. Het heeft vooralsnog geen bijdrage geleverd om gezamenlijk tot oplossingen te komen”, zegt de club in een brief op de website en richting sponsoren. ,,Wij hadden vertrouwen dat we eindelijk in gesprek zouden kunnen gaan met alle betrokkenen over onze nieuwe inzichten en ontstane vragen (over de totale businesscase). Dit, in het belang van Helmond Sport, de campus en de Helmondse gemeenschap.” Enkel aanpassingen aan het huidige ontwerp waren kortom niet genoeg, de mogelijkheden van andere partijen om de club te helpen, vielen daardoor weg.