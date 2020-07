Helmond Sport test Albanees jeugdinternational met verleden bij FC Twente

De aanvaller komt uit Coesfeld, op zo'n 60 kilometer van Enschede, en heeft drie broers van wie er eentje ook in de opleiding van FC Twente heeft gezeten. Terziqi speelde afgelopen seizoen bij FC Twente onder 21, waarin hij in 12 duels één keer scoorde. Daarvoor was hij aardig op dreef in de onder 19 van de Tukkers, waar hij in 21 duels goed was voor zeven treffers en nog eens zeven assists. Bij het eerste kwam hij niet verder dan wat oefenduels.