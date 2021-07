Helmond Sport test Belgische buitenspeler die indruk maakte bij RKC

Helmond Sport heeft een nieuwe proefspeler verwelkomd: Dylan Seys (24) loopt momenteel stage op De Braak. De Belgische aanvaller werd opgeleid door Club Brugge, maar kende zijn beste jaren als speler van RKC, waar hij een belangrijk aandeel had in de promotie naar de eredivisie in 2019.

Seys speelde vorig seizoen voor Excelsior, waar hij mede door blessures maar tot dertien wedstrijden kwam. Hij hoopt zich in Helmond weer in de kijker te spelen, al is de verwachting dat hij niet op korte termijn al in actie kan komen: Seys moet eerst fit worden en speelt daarom ook nog niet mee in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle.

De Belg kan als links- en rechtsbuiten uit de voeten: precies op die posities kan Helmond Sport ook nog wel een speler gebruiken na het vertrek van Karim Loukili. Als Seys en Helmond Sport het eens worden, is dat de zevende club in zijn loopbaan: na zijn opleiding bij Club Brugge werd Seys uitgeleend aan het Israëlische Hapoel Akko en later aan FC Twente, waar hij zeventien duels in de eredivisie speelde. De meeste indruk maakte Seys bij RKC, hij maakte tussen 2017 en 2019 in 78 wedstrijden liefst 23 doelpunten maakte en naar de eredivisie promoveerde.

Het contract van Seys bij RKC werd echter voortijdig ontbonden, hij stond nog even onder contract bij Excelsior Moeskroen, maar ging al snel naar Excelsior. Nu hoopt Seys in Helmond zijn carrière nieuw leven in te blazen.