Helmond Sport test linksbenige verdediger met Club Brugge-opleiding

De linksbenige Pupe tekende in 2018 een tweejarig contract bij Almere City, in zijn eerste seizoen kampte hij met de nodige blessures. En vorig seizoen speelde hij dus bij de beloften, wel zat de Belg nog regelmatig bij het eerste op de bank. Pupe kwam over van KV Kortrijk, nadat hij van zijn 5de tot en met zijn 18de de opleiding van topclub Club Brugge had doorlopen. Bij zijn aantreden in Almere werd hem ook een grote toekomst voorspeld door John Bes, de directeur van de ploeg uit Flevoland: ,,Wij hopen en verwachten dat Joedrick met zijn kwaliteiten prima past bij het Nederlandse voetbal en zich net als de club zal kunnen ontwikkelen tot een solide Eredivisie-speler.”

Hard nodig

Helmond Sport is nog naarstig op zoek naar versterking voor de verdediging. In de voorbereiding speelden tot op heden Guus Joppen, van nature een rechtsback, en Orhan Dzepar, oorspronkelijk een middenvelder in het hart van de Helmondse defensie. Financieel is er echter weinig mogelijk op De Braak, de clubleiding hoopt snel zaken te doen met Lance Duijvestijn en Karim Loukili, dan is er vervolgens nog ruimte voor 1 of hooguit 2 contracten.