Helmond Sport test podcast-ster met Feyenoord-opleiding als mogelijke nieuwe doelman

De Fockert genoot zijn opleiding bij Feyenoord, schopte het zelfs tot Jong Oranje en stond bij sc Heerenveen, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles en Excelsior onder contract. Zijn teller staat op 22 duels in de Keuken Kampioen Divisie, dat was niet geheel de planning, erkende De Fockert al eens in een interview met het Algemeen Dagblad : ,,Als je vijf jaar geleden tegen me had gezegd dat ik al tweeënhalfjaar op de bank bij Excelsior zou zitten, had ik het niet begrepen. Maar dat is de topsportwereld. Dingen gaan nu eenmaal niet zoals gepland.”

De doelman verwierf in coronatijd ook bekendheid als podcastmaker; samen met Sparta-verdediger Bart Vriends en Thomas Verhaar runt hij sinds maart 2020 de Cor Potcast, over rand- én bijzaken in het voetbal. De podcast wordt erg goed beluisterd, naast eigen anekdotes gaat het over allerlei onderwerpen; zo was Gordon eens te gast om over homo's in het voetbal te praten. Ook ging het eens over faalangst, waar De Fockert zelf als keeper last van had. ,,We hebben enorm veel reacties uit de voetballerij gehad. Voor veel voetballers kan dit goed zijn, want het is niet gek en je bent niet de enige. Het is niet vanzelfsprekend dat alles altijd in een rechte lijn omhoog gaat.”