Helmond Sport test proefspelers in het geheim bij MVV: rentree Lorentzen en Van Diepen

Helmond Sport heeft dinsdagmiddag in een besloten oefenwedstrijd afgerekend met MVV. Hakon Lorentzen kroonde zich tot matchwinnaar in Maastricht: 0-1. De Noor maakte tegen de competitiegenoot zijn eerste speelminuten sinds begin februari.

Maar niet zozeer de terugkeer van Lorentzen (hersteld van een enkelblessure) was het meest opvallend bij Helmond Sport. Trainer Bob Peeters had in De Geusselt twee proefspelers opgesteld: Joey Korevaar en Kaïlé Auvray. Laatstgenoemde had maar kort nodig om zijn visitekaartje af te geven bij de Brabantse eerstedivisionist. Hij veroverde in de tweede minuut de bal en schonk Lorentzen een niet te missen kans.

Auvray maakte sowieso indruk tegen MVV. De 18-jarige aanvaller geldt dan ook als talent uit Trinidad en Tobago. Hij, geboren in Frankrijk, speelt momenteel voor het Amerikaanse Kansas City en kwam eerder uit voor LOSC Lille. De andere speler die Helmond Sport testte in het oefenduel was Korevaar, een 22-jarige doelman van Jong Sparta.

Getest werd Korevaar overigens pas in de slotfase, toen Helmond Sport met Tarik Essakkati, Julian Geerts, Aassim Farah en Lars Zonneveld al jeugdspelers in het veld had gebracht. De meeste kansen waren aan de andere kant van het veld. Onder meer voor Dylan van Diepen. De vleugelspits, die net als Lorentzen zijn rentree maakte na blessureleed en een helft speelde, zag een stift net over het doel verdwijnen.

Helmond Sport: Korevaar; Terzi, Mistrafović, Culhacı (62. Farah), Bosiers (80. Koldenhof); Scholten, Lieftink (62. Zonneveld), Lorentzen (46. Van Diepen); Auvray, Arias (62. Geerts), Van Ooijen (62. Essakkati).

Joey Koorevaar als proefspeler van Helmond Sport. © Kevin Senders/Helmond Sport