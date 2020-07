Helmond Sport test voormalig ADO-aanvaller en middenvelder van Excelsior Maassluis

Van de nieuwe testspelers is Amatkarijo de meest bekende; hij is opgeleid door ADO Den Haag en maakte in 2017 als invaller tegen Ajax zelfs nog zijn eredivisiedebuut. De rappe buitenspeler werd vervolgens door de Hagenaars verhuurd aan RKC Waalwijk, waar hij in het seizoen 2017/2018 uiteindelijk 27 wedstrijden speelde en daarin twee keer wist te scoren. Hij keerde terug bij ADO, maar brak niet door. Vorig seizoen probeerde hij het ook nog bij TOP Oss, maar daar kreeg hij geen speelminuten. Sinds januari speelde hij voor tweededivisionist SVV Scheveningen.

Sylla speelde de afgelopen twee seizoenen in het eerste elftal van Excelsior Maassluis, waar de middenvelder een vaste waarde is. De middenvelder speelde in totaal 57 duels voor de club uit Maassluis en maakte 8 doelpunten.

Mogelijke huurspeler

Verder hoopt Helmond Sport op korte termijn ook Akif Hancer (19) te verwelkomen op het veld. De middenvelder met een verleden bij onder meer de opleidingen van Feyenoord, FC Utrecht en Antalyaspor was vorige week nog in onderhandeling met een Turkse club. Het is een optie dat Helmond Sport hem dit seizoen van die club huurt.