Helmond Sport tevreden over talentvolle doelman: Stijn van Gassel verlengt contract

Helmond Sport draait sportief een matig seizoen, waarin Van Gassel zich juist stormachtig ontwikkelt. Als keeper heeft hij zich kunnen onderscheiden en werd hij zelfs al eens uitgeroepen tot Speler van de Week in de Jupiler League. Het was dan ook niet gek dat er interesse van andere clubs is in de doelman, die via de amateurs van sv Ysselsteyn, sv Venray op zijn zestiende de stap naar de Helmond Sport-opleiding maakte. De club houdt hem met een nieuw contract in Helmond.