Helmond Sport toont enig teken van leven, maar scoren blijft hét probleem: ‘Man, ik baal hiervan’

Helmond Sport-aanvaller keert na teleurstel­len­de periode per direct terug naar KV Mechelen

Hij kwam als vervanger van Jordy Thomassen, maar Jossué Dolet keert na 5 maanden weer terug naar KV Mechelen. De 19-jarige spits kon in negen wedstrijden geen potten breken en is bovendien nog geblesseerd. Daarop hebben beide clubs besloten de verhuurperiode per direct af te breken.

31 januari