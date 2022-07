Helmond Sport toont ondanks nederlaag tegen Anderlecht groei, voormalig PSV’er op proef

Helmond Sport weerde zich kranig, maar verloor dinsdagochtend in een besloten oefenduel met 2-0 van Anderlecht. De Helmonders laten groei zien in de voorbereiding, al werd ook weer duidelijk dat er aanvallend nog wel wat impulsen nodig zijn. Er worden ook snel een paar spelers verwacht.

Na oefenduels met Unitas’59 (6-0) en Nuenen (2-0) was de wedstrijd tegen Anderlecht de eerste échte test voor de ploeg van trainer Sven Swinnen. De Belgische topclub begint over twaalf dagen aan de competitie, Helmond Sport heeft met 3,5 week nog iets langer de tijd om aan de spelersgroep te sleutelen. Dat gebeurt ook al volop.

Oud-PSV’er op proef

Zo is Augustine Loof op proef. De rechtsback is terug na een avontuur op Malta nadat hij doorbrak bij (Jong) PSV en later nog voor FC Eindhoven uitkwam; in totaal speelde hij 115 wedstrijden in de eerste divisie. Voor Jules Houttequiet en Niklo Dailly zit het er juist op, zij keren al weer terug naar samenwerkingspartner KV Mechelen.

Ook Emir Terzi is nog altijd op proef, hij speelde de hele wedstrijd tegen Anderlecht. Helmond Sport weerde zich aardig tegen de Belgen, maar kon aanvallend te weinig uitrichten. In de eerste helft waren de kansen ook vooral voor Paarswit, dat op trainingskamp is in het Noord-Limburgse Horst. Doelman Mike Havekotte greep een aantal keren prima in, maar had geen antwoord op de inzet van de 17-jarige Noa Sadiki, die uit een corner scoorde: 1-0.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Augustine Loof is deze week op stage bij Helmond Sport. © Kevin Senders

Belgisch toptalent

Ook na rust had Anderlecht een overwicht. Dat is ook niet gek: bij de ploeg uit Brussel speelden onder meer het Belgische toptalent Yari Verschaeren, Oranje-international Wesley Hoedt en Internazionale-huurling Sebastiano Esposito mee. Helmond Sport jaagt juist nog op een paar topversterkingen, maar dat heeft nog (even) tijd nodig.

Toch liet de ploeg tegen Anderlecht zien dat er groei in zit, het was al stukken beter dan in de eerdere oefenduels. Al kwam Helmond Sport na rust wel twee keer goed weg; Zino Debast (na een foutje van Robin Mantel) en Francis Amuzu raakten de lat. En Helmond Sport? Dat kreeg via Jarno Lion toch nog een kans, maar hij trof de doelman.

Uiteindelijk maakte Anouar Ait EL Hadj er na balverlies van invaller David Mistrafovic nog 2-0 van. Desondanks was het resultaat een opsteker voor Helmond Sport, dat op korte termijn een aantal nieuwe spelers verwacht te strikken én op zaterdag de oefencampagne vervolgt met de open dag en een oefenpot tegen Go Ahead Eagles.

Anderlecht - Helmond Sport 1-0 (1-0). 37. Sadiki 1-0.

Opstelling eerste helft: Havekotte; Van Vlerken, Van den Eynden , Van der Meer, Terzi; Lion, Lieftink; Van Keilegom, Goselink, Van Landschoot; Kaars.

Opstelling tweede helft: Mantel; Loof, Van Vlerken (70. Lion), Van der Meer (70. Van Den Eynden), Terzi; Mistrafović, Bosiers; Essanoussi, Scholten, Van Landschoot (70. Vereijken); Kaars (70. Goselink).