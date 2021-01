Helmond Sport toont twee gezichten in gelijkspel tegen Telstar

Uitblinken­de Loukili geeft Helmond Sport steeds meer glans: ‘Ik vind dat we nog veel te laag staan’

28 november Het was nog even bibberen in de laatste minuten, maar Helmond Sport trok het gisteren tegen Jong PSV wél over de streep: 1-0. Met dank ook aan Karim Loukili, die fraai scoorde. Of hij wel te houden is als hij zo blijft spelen? ,,Het is nog te vroeg om te gaan. Ik ben hier pas net", zegt Loukili.