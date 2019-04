Helmond Sport-trainer Alflen kondigt wijzigingen aan na wanvertoning tegen Jong Ajax: ‘Is absoluut nodig’

Helmond Sport weer terug bij af: ‘De energie was er op de een of andere manier niet’

2 april Helmond Sport verviel tegen Almere City FC in oude gewoontes, de ploeg stichtte amper gevaar en gaf de goals simpel weg. En dus was de twintigste seizoensnederlaag, 3-0 in Almere, een feit. ,,Het was heel slecht. Dat past ook wel in dit dramatische seizoen", zo concludeerde Steven Edwards.