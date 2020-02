Helmond Sport-trainer Boessen beducht voor ‘hobbelveld’ Almere City: ‘Onszelf aanpassen’

voorbeschouwingHet veld van Almere City heeft de laatste weken nogal wat te lijden gehad. Helmond Sport-trainer Wil Boessen heeft zijn spelers dan ook duidelijk gemaakt dat het ‘hobbelige en harde’ veld een rol gaat spelen in de wedstrijd van vrijdag. ,,We moeten onszelf aanpassen aan de omstandigheden.”

Cambuur-trainer Henk de Jong zei na de meest recente thuiswedstrijd van Almere City FC al dat je op het veld ‘eigenlijk niet kan voetballen.’ Boessen ziet ook dat het niet in het voordeel van Almere City zelf is, die ploeg staat er toch vooral om bekend dat ze graag willen voetballen. ,,Zij spelen nu zelf ook om niet al te veel te combineren en met Thomas Verheijdt hebben ze een spits die je makkelijk door de lucht kan vinden, daar moeten we goed op voorbereid zijn”, zegt Boessen. Hij wacht met Helmond Sport inmiddels zestien competitieduels op een zege.

Toch zit de coach niet bij de pakken neer. Het spel van zijn ploeg in de wedstrijd tegen Jong Ajax (0-2 nederlaag) biedt de coach houvast. ,,We stonden goed, veel beter dan tegen NEC en voerden onze taken uit. En we kregen ook kansen om zelf te scoren, dan moet het ook een keer meezitten. Dat de bal met wat meer geluk een keer in de kruising valt bijvoorbeeld.” Houvast en vertrouwen, dat is waar Boessen en zijn ploeg naarstig naar zoeken.

Rotseizoen Zwanen

De trainer gaat ook weinig veranderen ten opzichte van het duel van vrijdag. Orhan Dzepar is geschorst, Joeri Poelmans is zijn vervanger: verder is de opstelling dezelfde als tegen Jong Ajax. Daarnaast keert Robert Mutzers weer terug in de selectie na een blessure en zijn Guus Joppen (hamstring) en Bram Zwanen (enkel) er niet bij. Joppen is op de weg terug en is vermoedelijk snel weer inzetbaar, de blessure van Zwanen is complexer en heeft meer tijd nodig. ,,Bram heeft echt een rotseizoen, hij valt van de ene in de andere blessure”, zegt Boessen balend.