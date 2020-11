Helmond Sport-trainer Boessen houdt vast aan zijn plan tegen Jong PSV: ‘Naïeve moet er wel uit’

voorbeschouwingAls Helmond Sport dit seizoen écht nog iets wil, moet er vrijdagavond gewonnen worden van Jong PSV. De Helmonders laten het nog te vaak liggen, zoals tegen Jong FC Utrecht (2-1 verlies). Trainer Wil Boessen is positief. ,,Dat naïeve moet eruit. Maar als dat het enige is, ben ik verder tevreden.”

Tegen Jong FC Utrecht ging het in de slotfase opnieuw mis, net als eerder tegen onder meer FC Volendam, MVV en De Graafschap. Anderzijds zat het in Utrecht ook niet bepaald mee, de gelijkmaker van Karim Loukili werd afgekeurd wegens buitenspel, maar dat was erg twijfelachtig. ,,En er waren ook nog twee momenten met een handsbal. Die krijg je dan ook niet. Goed, dat gebeurt. We moeten zelf het verschil gaan maken”, zegt Boessen.

Wachtkamer

En volgens Boessen zit er nog steeds ontwikkeling in het elftal, dat hij gaandeweg wel op enkele plekken heeft gewijzigd. Gaétan Bosiers kreeg tegen Jong FC Utrecht de kans in de aanval en blijft voorlopig staan. De huurling van Mechelen is van nature een middenvelder, maar mag het nu als rechtsbuiten proberen. ,,Gaétan heeft veel creativiteit, dat bevalt goed. En het is goed om wat variatie te hebben”, zegt Boessen. Arno Van Keilegom speelde dit seizoen voornamelijk als rechtsbuiten, maar zit na een lichte teenblessure weer eventjes in de wachtkamer.

Ook Orhan Dzepar en Jordy Thomassen moeten voorlopig op hun kans wachten. Dzepar vormde lang een centrum met Alec Van Hoorenbeeck, maar Boessen koos onlangs weer voor Guus Joppen vanwege diens rust en ervaring. En Thomassen werd gepasseerd voor Goselink. ,,Jordy knokt en doet er alles aan om zijn teleurstelling om te zetten in daden. Of hij een optie is als rechtsbuiten? Ik zie hem vooral als spits.” En in Dzepar ziet hij vooral een linker centrale verdediger. ,,Hij is snel, kopsterk en linksbenig. Ook hij moet nu voor zijn plekje knokken.”

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Stans, Duijvestijn, Vereijken; Bosiers, Goselink, Loukili.