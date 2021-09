Helmond Sport-trainer Boessen verklaart opmerkelijke wissel Seys: ‘Het is topsport’

Seys is in potentie de meest gevaarlijke aanvaller van Helmond Sport, maar was verre van fit toen hij aansloot op De Braak. De laatste weken wordt hij steeds fitter en kreeg hij ook steeds meer minuten, tegen MVV en Jong PSV viel hij minstens een halfuur in. Ook in de 1-0 zege op FC Emmen kreeg de Belg zijn minuten; in de 65ste minuut kwam hij in het veld voor Jules Houttequiet, met het idee dat er ruimtes ontstonden en Seys aanvallend zijn ding kon doen.

Comfortzone

Het liep alleen even anders, verklaarde Boessen voor de camera's van ESPN. ,,Ik had verwacht dat we met Dylan wat meer bombarie naar voren hadden. Maar we werden gigantisch onder druk gezet, ik had er ook al een extra verdediger bijgezet waardoor Dylan uit zijn comfortzone in de spits moest staan. Later zakte hij ook nog door zijn enkel, er was vanalles aan de hand. Kortom: het liep niet. Dan is het topsport en moet je zorgen dat je er iemand neerzet die het wél kan belopen.” Dat was Sander Vereijken, die in de 87ste minuut in het veld kwam voor Seys.