Helmond Sport-trainer Boessen voert wijzigingen door in bekerwedstrijd tegen Excelsior

voorbeschouwingHelmond Sport-trainer Wil Boessen past zijn basisopstelling in de wedstrijd tegen Excelsior op enkele posities aan. Deels noodgedwongen, aanvoerder Jeff Stans heeft last van zijn achillespees, en deels vanwege het gebrek aan doelpunten. ,,Voorin gaan we het anders doen”, belooft Boessen.

De trainer houdt nog even voor zich wie hij precies gaat wisselen, ook om Excelsior niet wijzer te maken. De kans is aanwezig dat Jelle Goselink, die gehuurd wordt van Almere City FC, zichzelf voor het eerst vanaf de aftrap mag laten zien. Verder zit Helmond Sport niet breed in de aanvallers, ook omdat Dani Theunissen geblesseerd is aan zijn knie. Jeff Stans zit wel bij de wedstrijdselectie, maar kan geen hele wedstrijd spelen. KV Mechelen-huurling Gaétan Bosiers is mogelijk zijn vervanger, want ook op het middenveld is de keuze niet reuze bij Helmond Sport.

Quote Als je ziet hoe wij speelden, is het ongeloof­lijk dat wij van Telstar verloren Wil Boessen

Verder ontbreekt Berk Cetin nog vanwege een blessure, verder is iedereen fit én coronavrij. En dat ondanks dat de bekerwedstrijd tegen Excelsior van maandagavond de derde in acht dagen tijd is. ,,Fysiek staan we er gewoon goed op. We trainen ook met een lagere intensiteit, daar moet je nu met zoveel wedstrijden niet heel veel energie in steken”, zegt Boessen. Iedereen is kortom hersteld van de wedstrijd bij Telstar, die onnodig verloren ging: 2-0.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Jeff Stans heeft last van zijn achillespees en kan geen hele wedstrijd spelen tegen Excelsior © BSR Agency

‘Ongelooflijke’ nederlaag

Helmond Sport vergat in Velsen-Zuid - niet voor het eerst dit seizoen - te scoren. ,,Als je ziet hoe wij speelden, is het ongelooflijk dat we die wedstrijd hebben verloren. Als je dit niveau haalt, moet je daar veel meer uithalen”, vindt Boessen, die er daarom ook vertrouwen in heeft dat Helmond Sport bij Excelsior goed voor de dag komt.

Voor Helmond Sport is het bekertoernooi van belang, ook omdat de club financieel - mede door de coronacrisis - in zwaar weer zit. En als de club een ronde verder komt, levert dat weer een aardig bedrag op. ,,Die centen zijn welkom. Helaas mag er nu geen publiek bij zijn, maar als je in de volgende ronde thuis tegen een ploeg uit de eredivisie speelt, is dat toch goed. Financieel, maar ook voor de ontwikkeling van het team”, benadrukt Boessen.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Van Hoorenbeeck, Dzepar, Van der Sluijs; Vereijken, Duijvestijn, Bosiers; Van Keilegom, Goselink, Loukili.