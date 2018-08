Helmond Sport-trainer Robby Alflen: 'Er moet wat vanaf spatten tegen FC Twente'

In de eerste wedstrijd tegen FC Dordrecht viel op dat Helmond Sport lange tijd goed verdedigde, maar ook dat er te weinig werd gevoetbald. Alflen pikt daar in eerste instantie het positieve uit. ,,Je hebt altijd fases in wedstrijden waarin je als ploeg moeilijk zit. Dan is het prettig dat je ergens op terug kan vallen", doelde hij op de defensie. ,,Aan de andere kant moeten we voetballend dingen verbeteren."

Titelfavoriet

Alflen ziet FC Twente met een spelersbudget van 4,5 miljoen euro als topfavoriet voor de titel. ,,Als FC Twente kan je niet zeggen dat je niet voor de titel gaat, met zo'n budget en zo'n ploeg", vindt Alflen. In weekblad Voetbal International noemden diverse collega's zijn Helmond Sport juist als potentiële verrassing. Of Alflen zich daar in kan vinden? ,,Ik hoop het wel, dat gaan we proberen."

Versterking