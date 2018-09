Helmond Sport-trainer Robby Alflen: 'Niet elke week opstootjes verwachten'

Als Alflen terugkijkt op de eerste drie duels is hij vooral tevreden over de wedstrijd tegen FC Twente. Tegen FC Dordrecht en Jong PSV kwam zijn ploeg voetballend niet uit de verf, maar stond het verdedigend wel aardig. Tegen FC Twente werd er wél gevoetbald en was er ook nog spektakel met een opstootje in de slotfase. Alflen waakt voor te veel euforie. ,,In eigen huis moet er natuurlijk iets vanaf spatten, maar je moet niet elke week opstootjes verwachten. Dat is niet goed."