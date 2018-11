Helmond Sport-trainer Robby Alflen over duel met RKC: ‘Het klinkt gek, maar ik heb een goed gevoel’

Zijn goede gevoel is mede gebaseerd op de reactie van zijn spelersgroep na de belabberde vertoning tegen Roda JC. Er is goed en scherp getraind, volgens Alflen. ,,Die wedstrijd tegen Roda was wel even een domper, ja. We hebben dingen eruit gepikt die beter moeten.” Zoals het druk zetten op de bal, iets dat de Helmonders nog niet beheersen. ,,We staan oké, maar gaan niet richting de bal. Vroeg of laat vindt een tegenstander dan altijd wel een keer een oplossing. Zeker een ploeg als Roda JC”, analyseert Alflen.