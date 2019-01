Helmond Sport-trainer Robby Alflen verwacht snel versterking: ‘Hebben meerdere spelers op het oog’

De Utrechtse coach zag aanvaller Furhgill Zeldenrust eerder deze transferperiode vertrekken, hij is inmiddels actief bij tweededivisionist Rijnsburgse Boys. Verder was Helmond Sport dichtbij het aantrekken van Robert Mutzers, die zelfs het aanbod kreeg om mee te gaan op trainingskamp naar Turkije, maar de buitenspeler koos voor Kozakken Boys. Het moge dan ook duidelijk zijn dat Helmond Sport op zoek is naar een aanvaller.

De wedstrijd tegen sc Cambuur (0-1 verlies) maakte eens te meer duidelijk dat de Helmonders moeite hebben met scoren. ,,De voorste zes hadden hun dag niet, verdedigend stond het nog wel aardig”, vond Alflen. Helmond Sport is met 21 goals ook de minst scorende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie. Het scheelt wel dat Joeri Poelmans weer terug is voor het uitduel met MVV, hij was tegen Cambuur nog geschorst. De Belg begon het seizoen nog als linksback, maar is als rechtsbuiten al weken de gevaarlijkste aanvaller van Helmond Sport.

Passionele Poelmans

Hij werd tegen Cambuur ook gemist. ,,Vooral in de duels was het teleurstellend wat we tegen Cambuur lieten zien. Alle fiftyfifty-duels waren voor Cambuur, we hebben niet genoeg gegeven om te winnen”, vindt Alflen. Met Poelmans was die kans volgens hem kleiner geweest. ,,Joeri voetbalt met zijn hart, met hem in de ploeg is de kans kleiner dat je de duels niet wint. Hij geeft altijd alles, speelt met passie. Daarom past hij hier ook zo goed.”