Helmond Sport-trainer Robby Alflen: ‘We zijn druk op zoek naar versterking’

voorbeschouwingHelmond Sport hoopt voor het einde van de transferdeadline (31 januari) nog een aanvallende versterking te strikken. De Helmonders zitten, zeker na het vertrek van Furhgill Zeldenrust , krap in de aanvallers. ,,Het liefst halen we iemand, maar we gaan niet halen om het halen. We moeten zeker weten dat hij ons beter maakt”, stelt trainer Robby Alflen in aanloop naar Cambuur-thuis.

Robert Mutzers (ex-FC Dordrecht en Tsjernomorets Odessa) was concreet in beeld, maar hij sloeg het aanbod om mee te gaan op trainingskamp te gaan naar Turkije af. Inmiddels is Mutzers actief bij tweededivisionist Kozakken Boys. Er is - ook na het vertrek van Zeldenrust - slechts een beperkt budget beschikbaar; het technisch platform, naast Alflen bestaande uit Louis Coolen, Eric Clijnk en Leon Vlemmings, gaat mede daarom zorgvuldig te werk. ,,Het is een samenspel tussen ons, we blijven zoeken naar een aanvaller met diepgang die een goal kan maken. En het liefst binden we die speler voor langere tijd aan ons, niet dat hij over vijf maanden al weg is”, zegt Alflen.

Blessures

Het vertrek van Zeldenrust noemt hij ‘jammer’, vooral omdat hij een andere type aanvaller is dan de rest. Verder zit het ook niet mee dat spits Arne Naudts (bovenbeen) een twijfelgeval is en Daan Ibrahim geblesseerd is voor de thuiswedstrijd tegen Cambuur van vrijdag. De blessureboeg zit sowieso vol in Helmond; ook Bodi Brusselers, Jeroen Verkennis, Steven Edwards en Dion van Horne halen het treffen met Cambuur niet. Tibeau Swinnen (was ziek), Diego Snepvangers (had last van zijn enkel) zijn wel weer terug. ,,Op het trainingskamp zag het er nog zo goed uit, maar toen we terugkwamen hadden we er ineens vier blessures bij. Wonderbaarlijk”, baalt Alflen.