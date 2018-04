Helmond Sport-trainer Roy Hendriksen: 'Afscheid nemen met een overwinning'

Voor de trainer is het zijn laatste wedstrijd als eindverantwoordelijke bij Helmond Sport, volgend seizoen neemt Robby Alflen zijn taken over. Sportief staat er nog nauwelijks iets op het spel. Bij een overwinning op RKC klimt Helmond Sport in ieder geval over die ploeg heen, mocht Go Ahead vervolgens ook nog punten verspelen, dan eindigt Helmond Sport als 17de. ,,Daar gaan we met z'n allen nog vol voor. Ik wil afscheid nemen met een overwinning en een goed gevoel."