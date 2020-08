Helmond Sport-trainer Wil Boessen is tevreden met de aanwinsten, maar nog niet over de aantallen

Nu de voorbereiding van Helmond Sport over de helft is, maakt Wil Boessen de balans op. De coach is tevreden over de aanwinsten, maar niet over de aantallen. En dus komen er snel meer spelers op stage. ,,We hebben nu veel te weinig spelers", vindt Boessen, die zaterdag met 3-0 van OSS’20 won.

Inderdaad, met nog precies drie weken tot de competitiestart houdt het qua aantallen niet over bij Helmond Sport. Boessen heeft nu de beschikking over twaalf contractspelers plus Kay van der Vorst op amateurbasis. Dat moeten idealiter twintig spelers plus drie keepers worden. De kans is groot dat KV Mechelen-talenten Maxime de Bie en Arno van Keilegom de selectie op huurbasis komen versterken, verder loopt Akif Hancer (ex-FC Utrecht) nog altid stage. ,,Er zijn jongens die bijna alle oefenwedstrijden negentig minuten hebben gespeeld. Daar ben ik niet zo gelukkig mee, maar het kan even niet anders", zegt Boessen, die op 29 augustus aan de competitie start.

‘Derde testfase’

En dus komen er spoedig nieuwe spelers op stage. Ook al omdat Adham El Idrissi en Joedrick Pupe alweer zijn afgehaakt met een blessure. Boessen noemt het de 'derde testfase', nadat eerder al proefspelers als Jorzolino Falkenstein en Fons Flapper afhaakten. KV Mechelen-spelers De Bie (19) en Van Keilegom (21) hebben wel toekomst op De Braak. ,,Het zijn jonge jongens met veel potentie. Maxime is nog wat nonchalant, zijn fouten werden tegen EVV ook afgestraft, maar hij heeft wel voetbalintelligentie. Net als Arno, die is veelzijdig, ook omdat hij tweebenig is", stelt Boessen. Het is de bedoeling dat er snel nog meer talenten vanuit KV Mechelen komen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Arno van Keilegom wordt hoogstwaarschijnlijk gehuurd van KV Mechelen. © BSR Agency

Meer creativiteit

Helmond Sport heeft de spelers van KV Mechelen ook nodig, de club moet zien te overleven. De prioriteit ligt momenteel achterin en aan de rechterflank. Over de linkerkant - met aanwinsten Dean van der Sluijs en Karim Loukili - is Boessen dik tevreden, zoals hij toch al te spreken is over de nieuwe spelers (ook Lance Duijvestijn en Rowen Koot werden gestrikt). ,,We hebben ten opzichte van vorig jaar meer creativiteit én scorend vermogen.”

Over het spel aan de bal hoor je de coach ook niet klagen, het verdedigende werk - zeker ook bij balverlies - moet nog veel beter. ,,Er zijn nog een hele hoop dingen te verbeteren, laat dat duidelijk zijn. Maar voor nu ben ik zeker niet ontevreden." Behalve over de grootte van de selectie dan, maar daar wordt door Boessen zelf, Eric Clijnk, Louis Coolen en Ari de Kimpe hard aan getrokken. ,,Er zijn nog zo veel spelers transfervrij, af en toe zie je door de bomen het bos niet meer. Maar wij blijven rustig, we hebben nog even." De transfermarkt sluit pas op 6 oktober.