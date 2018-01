Helmond Sport traint binnen vanwege storm: 'Reclameborden vlogen in het rond'

Helmond Sport verliest oefenduel van Elazigspor

5 januari Op de vierde en laatste dag van het trainingskamp in Turkije heeft Helmond Sport het oefenduel met Elazigspor met 3-0 verloren. De wedstrijd tegen de ploeg die actief is op het tweede niveau in Turkije werd gespeeld in Lara. Zaterdag keert Helmond Sport weer terug naar Nederland om zich verder voor te bereiden op de hervatting van de competitie. De ploeg start vrijdag 12 januari met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.