Helmond Sport trekt spits Givan Werkhoven aan: ‘Voor mijn persoonlijke ontwikkeling een goede stap’

Werkhoven doorliep de jeugdopleiding van Go Ahead en was de laatste twee seizoenen onderdeel van de hoofdmacht van de Eagles. In maart, vlak voor de wedstrijd tegen FC Twente, werd Werkhoven uit de selectie van trainer John Stegeman gezeten toen hij voor de vierde keer in ruim een jaar disciplinair werd gestraft. Sinds die tijd trainde hij apart van de groep, in mei besloten club en speler vervolgens om per direct uit elkaar te gaan.