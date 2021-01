Helmond Sport twee jaar langer door met tevreden Wil Boessen: ‘Veel vertrouwen van beide kanten’

Toen Boessen in 2019 terugkeerde op De Braak zag de clubleiding van Helmond Sport in hem al een trainer voor de lange termijn. In de tussentijd gebeurde er genoeg - van een laatste plek op de ranglijst tot een coronacrisis - maar de intentie bleef hetzelfde: Boessen is dé man die Helmond Sport door moet ontwikkelen.

Dat de trainer uit Born zijn contract verlengt komt vooral ook door de hoopgevende prestaties in dit seizoen. Helmond Sport staat nu vijftiende, veel beter dan in Boessens eerste jaar; toen eindigde de ploeg op de laatste plek nadat de competitie vanwege het coronavirus af werd gebroken. ,,Je wil niet blijven ploeteren, dat houd je mentaal niet vol. Dit jaar staat er een selectie waar ik veel vertrouwen in heb en waar veel rek in zit. Een stijgende lijn dus, het is ook de ambitie om richting het nieuwe stadion door te groeien”, zegt Boessen.

Quote Er zit nog veel rek in deze selectie, we willen de stijgende lijn doortrek­ken richting het nieuwe stadion Wil Boessen, Helmond Sport

De trainer is kortom nog niet klaar op De Braak, waar hij van 1996 tot en met 1999 al als speler actief was. Louis Coolen, nu technisch manager, was toen zijn trainer. De samenwerking met Coolen, hoofdscout Eric Clijnk en bestuurslid Ari de Kimpe is ook een van de redenen waarom Boessen graag door wil. ,,Het is heel simpel: in deze tijd moet je blij zijn dat je bij een club zit waar veel vertrouwen is van beide kanten. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend”, weet Boessen, die eerder al hoofdtrainer was van VVV-Venlo (op interimbasis), Fortuna Sittard, TOP Oss, Chiangmai FC, Lampang FC en FC Den Bosch.

Volledig scherm Frank van Kempen heeft zijn contract bij Helmond Sport ook verlengd. © DCI Media

Aardige kern

Boessen kijkt met een schuin oog ook al naar volgend seizoen. Tot nu toe hebben alleen Jordy Thomassen en Dean van der Sluijs een doorlopend contract, maar de kans is groot dat de opties in de aflopende contracten van Boyd Reith, Lance Duijvestijn, Karim Loukili en Sander Vereijken snel gelicht worden. ,,En we zijn ook met KV Mechelen aan het praten om die jongens nog een jaar aan ons te binden. Dan heb je al een aardige kern.”

Tel daarbij op dat assistent Frank van Kempen óók zijn contract heeft verlengd en het is duidelijk dat Boessen perspectief ziet. ,,Frank is een supergoede collega en wil zelf ooit hoofdtrainer worden. Ik geef hem alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen”, benadrukt Boessen.

Maurice Verberne

Helmond Sport is ook met keeperstrainer Wim Ribbens in gesprek over een nieuw contract, daarmee ligt alleen de toekomst van Maurice Verberne open. Die laatste loopt dit seizoen stage voor de cursus Coach Betaald Voetbal, maar is in de ogen van Boessen een volwaardige assistent. Gezien de financiële beperkingen is de kans echter klein dat Verberne een contract krijgt op De Braak. Hij gaat volgend seizoen ook aan de slag als coach bij Nuenen.

Nu duidelijk is dat Boessen blijft, kan Helmond Sport verder doorpakken. Dat zal wel vooral richting het volgende seizoen zijn, deze transferperiode zal weinig vuurwerk opleveren. Het toch al krappe spelersbudget is al lang vergeven. ,,Qua transfers hoef je hier niet veel te verwachten, nee. Ik ben ook dik tevreden over de samenstelling van de groep. We gaan erop knallen, om te beginnen vanavond tegen FC Dordrecht.”