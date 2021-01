Helmond Sport-uitblinker Loukili is na hattrick nog lang niet tevreden: ‘Wil er minimaal 10 maken’

Er is zelfs een supporter van Helmond Sport die een heuse tattoo-meter heeft. Als Loukili er 15 maakt, laat de fan de aanvaller vereeuwigen op zijn lichaam. ,,Dan kan-ie weleens pech hebben. Als ik er 15 maak, laat-ie em zetten ook”, zei Loukili met een grijns van oor tot oor. Hij vond zijn derde doelpunt nog het mooiste. Hij schoot de bal bij de tweede paal hard binnen na een voorzet van Maxime De Bie. ,,Dat was de mooiste aanval van de drie, vond ik.”

Bij de andere twee doelpunten was Boyd Reith de aangever. Loukili lijkt wat dat betreft een omslag gemaakt te hebben, eerder zocht hij nog vaak zelf naar succes. Nu komt hij ook vaker zónder bal in het strafschopgebied en dat leverde tegen het zwakke FC Dordrecht meteen drie doelpunten op. En die doelpunten heeft Loukili nodig, de aanvaller wil namelijk graag een stap omhoog maken. En hoe meer goals Loukili maakt, hoe meer hij opvalt.

FC Groningen, PEC of Heracles?

Wat dat betreft is het maar goed dat Helmond Sport een optie heeft om het aflopende contract van de aanvaller te verlengen. Hans Kraay Junior riep bij ESPN al dat hij Loukili graag bij FC Groningen, PEC of Heracles zou zien, zelf blijft de aanvaller kwam. ,,Het zijn mooie clubs, maar ik voel me hier thuis. Mijn ambitie is de eredivisie, de komende maanden gaan we zien hoe het loopt. Ik ga gewoon lekker door.”