Helmond Sport-uitblinker Sprangers: ‘Belangrijke zege voor de supporters’

video Helmond Sport-doel­man Stijn van Gassel pijnigt FC Eindhoven opnieuw: ‘Vooral mooi voor de supporters’

22 april Het seizoen van Helmond Sport is er niet mee gered, maar de overwinning in de derby op FC Eindhoven geeft het wel enige glans. En dan vooral voor de supporters, wilde doelman Stijn van Gassel na afloop benadrukken. ,,Het is een kloteseizoen, ook voor onze supporters. En je weet dat de derby hier leeft. Dan is het mooi dat je met zo'n mooi weertje de punten over de streep trekt.”