Helmond Sport veert op dankzij invallers Zwanen en Snepvangers en verslaat tiental MVV

Helmond Sport speelde tegen MVV met dezelfde basiself als tegen Jong FC Utrecht (1-1), maar was voor rust geen schim van de ploeg die de Utrechtse beloftenploeg het vuur aan de schenen legde. De Helmonders begonnen nog wel aardig, al in de 2de minuut was er een grote kans voor Tibeau Swinnen, maar daarna haalde de ploeg een bedenkelijk niveau.

MVV kreeg veel ruimte en kwam ook terecht op voorsprong. Anthony van den Hurk was al drie keer dichtbij een doelpunt, maar stuitte telkens op doelman Stijn van Gassel, die alweer zijn 100ste officiële wedstrijd voor Helmond Sport keepte. De vierde keer was het wél raak voor de Veghelse MVV-spits, hij mocht de bal zo aannemen en schoot hem in de hoek: 0-1.

Rode kaart MVV

Helmond Sport zat in de problemen, maar werd in de 23ste minuut een handje geholpen door arbiter Richard Martens. Shermar Martina deelde een duw uit aan de doorgebroken Sander Vereijken, die gretig naar de grond ging. De rode kaart voor Martina die volgde, was een zware straf. Aanvankelijk deed Helmond Sport bijzonder weinig met de overtalsituatie: voor rust werd nog eens duidelijk dat het Helmond Sport aan stootkracht voorin ontbeert.

Ook na rust was het MVV dat aanvankelijk het meeste gevaar stichtte. In de 56ste minuut knikte Van den Hurk de bal op de lat. Trainer Wil Boessen had daarvoor al ingegrepen door Bram Zwanen in de ploeg te brengen en bracht even later ook Diego Snepvangers nog in de ploeg. Dat bleek achteraf een prima zet. Zwanen viel goed in, in de 59ste minuut schoot hij de bal via een MVV’er in het vijandelijke doel en bracht hij Helmond Sport langszij: 1-1.

Snepvangers doet het