Helmond Sport-verdediger Maiky Fecunda maakt rentree bij nationale ploeg Curaçao

Fecunda is geboren in Willemstad, maar opgegroeid in Nederland. Nadat hij bij VV Geldrop begon met voetballen, werd hij al vrij vroeg opgepikt door Helmond Sport. Sinds 2014 is hij een vast onderdeel van de selectie van de Helmonders, in dat jaar speelde hij ook zijn eerste interlands voor de A-ploeg van Curaçao.

In 2014 behoorde hij ook meteen voor het laatst tot de selectie van het eiland, sindsdien verdween hij door blessures en concurrentie uit beeld. Tot afgelopen week, toen hij plots weer tot de voorselectie behoorde. Hij behoorde in eerste instantie niet tot de definitieve selectie, maar is door blessures van concurrenten nu alsnog opgeroepen voor Curaçao, waar ook jongens als Eloy Room, Leandro Bacuna en Brandley Kuwas voor uitkomen.

