Helmond Sport vergeet te winnen van FC Den Bosch (1-1)

Helmond Sport begon slechts aan de wedstrijd. De bezoekers hadden de bal amper aangeraakt toen zij binnen twee minuten al tegen een achterstand aankeken. FC Den Bosch sneed aan de rechterkant van het veld eenvoudig door de verdediging van Helmond Sport. Stijn van Gassel had geen antwoord op het schot van Ruben Rodrigues.

Het was, na de doordeweekse nederlaag in de beker tegen de amateurs van GVVV, opnieuw een tik in het gezicht voor de ploeg Boessen. Helmond Sport had even nodig om daarvan bij te komen, maar zag ondertussen hoe Van Gassel nog twee keer handelend moest optreden.

Helmond Sport kreeg in de tegenaanval zelf ook kansen in de openingsfase. Eerst kwam Juul Respen een teenlengte tekort om de bal voor de uitkomende doelman Wouter van der Steen in het doel te tikken. Een paar minuten later was de spits te onrustig toen hij schuin voor het doel de bal haastig naast schoot.

Snelle uitbraak

De bezoekers lieten het initiatief aan FC Den Bosch en gokten op een snelle uitbraak. Die tactiek werkte maar deels. Helmond Sport werd nauwelijks gevaarlijk, stond beter georganiseerd dan in de eerste minuten, waarin FC Den Bosch al combinerend eenvoudig de weg naar het doel van Van Gassel wist te vinden.

Direct na rust was het opnieuw Respen die dicht bij een treffer was. Zijn schot vanaf vijftien meter ging rakelings naast. Uit de corner die Helmond Sport een minuut later kreeg, was het wel raak. Guus Joppen profiteerde van een miskleun van doelman Van der Steen. De verdediger frommelde de bal van dichtbij over de doellijn.

De treffer deed Helmond Sport goed. De ploeg van Boessen kwam beter in de wedstrijd en wist de bal fases langer in de ploeg te houden. Aan het eind van een goeie aanval zette Joeri Poelmans de bal goed voor. De ingevallen Givan Werkhoven en Diego Snepvangers liepen elkaar in de weg.

Ook in het vervolg kreeg Helmond Sport de grootste kansen. Doelman Van der Steen kon een kopbal van Nick de Louw net voor de doellijn keren. Tien minuten voor tijd tikte hij een inzet van Tibeau Swinnen van dichtbij naast en Ferry de Regt kopte de bal op de paal. Maar gescoord werd er niet meer.