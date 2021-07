Helmond Sport verkoopt zijn dribbelkoning aan de Letse landskampioen: ‘Kon dit niet laten schieten’

Loukili gaat met Riga FC Europa in : de Letten verloren in de eerste voorronde van de Champions League nipt van Malmö FF (1-2) en maken zich nu op voor de tweede voorronde van de Conference League, het nieuwe toernooi, waar de Macedonische kampioen FK Shkëndija wacht. ,,Ik ben nu 24, voor mij is dit een mooie kans om Europees te spelen. In Nederland kan dat alleen bij de grote clubs. Dit is voor mij én Helmond Sport een hele goede deal.”

Quote Ze wisten écht alles van me bij Riga FC. Ook dat ik de meeste expected assists van de eerste divisie had Karim Loukili, Riga FC

De Letten moesten snel handelen, de deadline voor de zomerse transferperiode loopt daar vannacht af. Loukili vloog eerder deze week naar Letland en ontbrak in het oefenduel met Gemert. In Riga kreeg hij een uitgebreide presentatie: de club zag uren aan beeldmateriaal van hem. ,,Ze wisten dat ik de meeste expected assists van de eerste divisie had. En hier heb je internationale spitsen, die net iets makkelijker scoren dan bij Helmond Sport.”

Bekend terrein

De dribbelaar noemt het ‘een droom die uitkomt’, hij zit momenteel nog in een hotel in het centrum van Riga en hoopt snel een woning te betrekken. Dan komt zijn vrouw ook over vanuit Nederland. Letland is geen onbekend terrein voor Loukili; in de D2 en C1 van ADO Den Haag speelde hij er al eens een toernooi. ,,Dit is een prima land, het lijkt een beetje op Duitsland. Nee, je hoort mij zeker niet klagen. Het financiële plaatje is ook aantrekkelijk.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Riga FC verloor onlangs in de eerste voorronde van de Champions League van het Zweedse Malmo FF. © EPA

Dankbaar

Loukili, die voor twee jaar tekent, is Helmond Sport dankbaar. Op De Braak speelde hij zich na een mislukt avontuur in Marokko en periodes bij Jong Sparta en 1. FC Phönix Lübeck weer in de kijker. Hij was zelfs zo geliefd dat fans een tatoeage van hem zouden laten zetten als hij 15 treffers maakte. Hij maakte er 9 en gaf ook 4 assists.

Loukili's contract liep nog tot het einde van dit seizoen, daarom betaalt Riga FC een afkoopsom aan Helmond Sport. De aanvaller is al de tweede speler voor wie Helmond Sport deze transferperiode geld ontvangt: eerder werd Lance Duijvestijn al aan Almere City verkocht. ,,Dat is toch mooi? Het was ruim vijf jaar geleden dat de club een speler verkocht en nu dus twee in korte tijd. Helmond Sport is écht aantrekkelijk voor talentvolle spelers.”

Extra middelen

Helmond Sport heeft nu wat extra middelen om in de selectie te investeren, al blijft het spelersbudget een van de laagsten van de eerste divisie. De club zoekt sowieso nog een keeper, een centrale verdediger en een aanvaller.

Overzicht transferperiode Nieuw: Van der Meer (Excelsior), Goselink (Almere City), Van Landschoot (Lierse), Bosiers, Houttequiet, Breugelmans, Lion, De Bie (allen gehuurd van KV Mechelen), Hendrikx (VVV-Venlo), Van Hove (Roda JC). Nog onder contract: Vereijken, Thomassen, Van Keilegom, Van der Sluijs, Reith. Op proef: Mantel, Jonkerman, Lont, Nöstlinger, Fosu-Mensah. Vertrokken: Van Gassel (Excelsior), Koot (op proef bij MVV), Joppen (Roda JC), Van Hoorenbeeck (KV Mechelen), Stans (n.n.b.), Dzepar (MVV), Van der Vorst (OSS’20), Respen (EVV Echt), Theunissen (n.n.b.), Duijvestijn (Almere City FC), Loukili (Riga FC) Volledig scherm Karim Loukili en Lance Duijvestijn behoorden afgelopen seizoen tot de uitblinkers van Helmond Sport. © Pro Shots / Thomas Bakker