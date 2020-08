Helmond Sport verliest laatste oefenduel van Excelsior ondanks prachtgoal Vereijken

Helmond Sport heeft de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding nipt verloren; Excelsior was op Woudestein met 2-1 te sterk. De eerste helft van de Helmonders was veelbelovend, de tweede helft maakte duidelijk dat er ook nog het nodige werk aan de winkel is richting de competitiestart.

Helmond Sport-trainer Wil Boessen gebruikte de laatste oefenwedstrijd tegen Excelsior om de puntjes op de i te zetten. De kans is groot dat het gros van de basiself in Kralingen ook in de eerste competitiewedstrijd tegen TOP Oss, op 29 augustus, zal starten. Het is alleen de vraag of Levi Opdam er dan ook bij is, de rechtsback is nog altijd op proef in Helmond, net als Adriano Bertaccini, Akif Hancer en doelman Robin Mantel. Opdam maakte opnieuw een alleraardigste indruk als rechtsback, een positie die bij Helmond Sport momenteel niet al te sterk bezet is.

Doelpunt onterecht afgekeurd

De Helmonders begonnen furieus aan de wedstrijd op Woudestein. Jordy Thomassen had na 6 minuten al de 0-1 op zijn schoen, maar schoot net naast. Eén minuut later was het alsnog raak, en hoe: Sander Vereijken schoot de bal van een meter of 25 hard en hoog in het Rotterdamse doel: 0-1. Weer even later was het Karim Loukili, die het toch al aardig op zijn heupen had, die bijna scoorde: hij trof de paal. Thomassen schoot in de 22ste minuut wél raak, maar de goal van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel. Onterecht overigens, bleek uit de beelden.

Volledig scherm Karim Loukili had het - zeker in de eerste helft - opnieuw aardig op zijn heupen. © BSR Agency

Fitte Jeff Stans

Na die sterke start kakte het een beetje in bij Helmond Sport en kwam Excelsior ook langszij: Joel Zwarts zette de bal voor op Elias Már Ómarsson, die tussen Guus Joppen en Orhan Dzepar opdook, en scoorde: 1-1. Daarna pikte Helmond Sport de draad weer op en had de ploeg 1-2 móéten maken: captain Jeff Stans, die veel fitter oogt dan vorig seizoen, schoot hard op de doelman en Loukili schoof de bal na een prima dribbel maar nét naast het doel.

In de tweede helft kreeg ook RC Genk-spits Bertaccini zijn minuten, maar hij viel nauwelijks op. Zoals Helmond Sport toch al nauwelijks meer opviel, ook omdat Excelsior het betere van het spel had, zonder heel veel gevaar te stichten. In de 70ste minuut werd het wel 2-1; Ahmad Mendes Moreira schoot de bal uit een vrije trap achter Stijn van Gassel, die er daarbij niet goed uitzag. Lance Duijvestijn had nog een aardige kans op de gelijkmaker, maar hij kopte van dichtbij ruim naast. En dus bleef het bij 2-1, de tweede oefennederlaag van Helmond Sport, nadat eerder De Graafschap te sterk was. Verder werd er vier keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld tegen Gemert.

Helmond Sport: Van Gassel; Opdam (46. Van Hoorenbeeck), Joppen, Dzepar, Van der Sluijs; Stans, Vereijken, Duijvestijn (77. Van der Vorst; Van Keilegom, Thomassen (46. Bertaccini), Loukili (60. Respen).