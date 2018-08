Helmond Sport verrast met gelijkspel na bizarre slotfase tegen FC Twente

Helmond Sport leek op weg naar een heuse stunt tegen FC Twente, maar moest genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. Bart Meijers leek de Helmonders in de 89ste minuut naar een overwinning te schieten, maar nog geen minuut later was het alweer gelijk door een kopbal van Jari Oosterwijk.

Helmond Sport-trainer Robby Alflen voerde één wijziging door in zijn basisopstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Diego Snepvangers mocht beginnen ten faveure van Daan Ibrahim, zodoende verhuisde Furhgill Zeldenrust naar de rechterflank en speelde Snepvangers vanaf links.

Gevaar Helmond Sport

Met Snepvangers in de ploeg begon Helmond Sport alleraardigst aan de wedstrijd tegen FC Twente. De linksbuiten vuurde in de 6de minuut op de benen van doelman Joel Drommel, de rebound was bijna een prooi voor Arne Naudts. Ook daarna kwam Helmond Sport er af en toe gevaarlijk uit, al had FC Twente wel – zoals je mag verwachten – het betere van het spel. In de 28ste minuut stuitte Rafael Ramos op doelman Stijn van Gassel, daarna schoot Tim Holscher de bal in het zijnet. Daar bleef het voor rust ook bij: 0-0.

Doelpunt Zeldenrust

In de tweede helft stond Helmond Sport al vrij snel met de rug tegen de muur. Het leek een zware wedstrijd te worden; in de 52ste minuut profiteerde Aitor Cantalapiedra bijna van miscommunicatie tussen Snepvangers en Tibeau Swinnen, maar de Spanjaard speelde de bal te ver voor zich uit. In de 57ste minuut was het wél raak: Helmond Sport kwam onverwacht op voorsprong. Zeldenrust speelde zijn tegenstander uit en verraste FC Twente-doelman Drommel in de korte hoek: 1-0.

Bizarre slotfase