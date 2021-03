Helmond Sport verspeelt in extremis punt in spektakelstuk bij NAC

Aanvankelijk bleef Helmond Sport zonder veel problemen overeind. NAC zette vlak voor de rust nog aan én leek ook 1-1 te maken; het had er namelijk alle schijn van dat de kopbal van Mario Bilate de lijn was gepasseerd, maar scheidsrechter Martijn Vos ging daar niet in mee.

In de tweede helft kwam Helmond Sport pas écht in de problemen. NAC bracht onder meer Anco Jansen in de ploeg, hij stond ook mede aan de basis van de snelle gelijkmaker van Lex Immers (1-1), die wel heel erg vrij stond, omdat Maxime De Bie verzuimde mee te lopen.

Van Keilegom schiet in de winkelhaak

Helmond Sport liet zich niet van de wijs brengen. Sterker nog: de ploeg kwam via Arno Van Keilegom weer op 1-2; de Belg schoot de bal via Immers in de winkelhaak. Het bleek echter geen basis voor een zege, want even later kwam NAC weer op gelijke hoogte via Bilate. Die haalde zo dus alsnog zijn gram, nadat zijn doelpunt voor de rust over het hoofd werd gezien.