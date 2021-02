Helmond Sport verspeelt overwinning op Jong PSV in draak van een wedstrijd

Helmond Sport heeft dinsdagavond in de slotseconden een overwinning op Jong PSV verspeeld; het werd 2-2 in een van de slechtste wedstrijden van de Helmonders dit seizoen.

Helmond Sport was op De Herdgang lange tijd geen schim van zichzelf. Maar dan is daar dit seizoen nog altijd Lance Duijvestijn. De middenvelder maakte er twee, maar ook hij kon zich de eerste 72 minuten niet aan het matige spel van zijn ploeg onttrekken. Dat Helmond Sport in die fase met 1-0 achter kwam door een doelpunt van Shurandy Sambo was niet meer dan logisch.

Aanzien niet waard

De eerste helft was sowieso het aanzien niet waard, Helmond Sport en Jong PSV maakten er een gezapige vertoning van. Na rust kwam de wedstrijd eindelijk een beetje los, maar dan wel vanuit Jong PSV-zijde. Helmond Sport was het na het uitvallen van Guus Joppen even helemaal kwijt en zag de thuisploeg scoren. Sambo schoot de bal via de binnenkant van de paal binnen.

Daarna had Jong PSV kansen om de score uit te breiden, maar het was Helmond Sport dat de wedstrijd uiteindelijk omboog. De eerste fatsoenlijke aanval, na 72 minuten (!), leverde direct een doelpunt op: Duijvestijn schoot de bal onder de schutterende Jong PSV-doelman Maxim Delanghe door en maakte zo de 1-1. En dat was in die fase van de wedstrijd hard nodig ook.

Duijvestijn maakt zijn negende

Even later maakte Duijvestijn ook nog de 1-2. Delanghe had geen goed antwoord op het schot van Karim Loukili, waarop Duijvestijn zijn negende van het seizoen maakte. Daarmee leek hij Helmond Sport een overwinning en een plek in het linkerrijtje te bezorgen, maar in de extra tijd werd het nog 2-2 nadat Stijn van Gassel blunderde en Tijn Daverveld de bal over de lijn frommelde.