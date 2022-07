Helmond Sport versterkt voorhoede met pijlsnelle aanvaller van FC Utrecht

Maddy groeide op in Woerden en sprong als pupil in het oog bij Sparta Rotterdam, waar hij op zijn beurt weer de interesse van Ajax wekte. In Amsterdam reikte de aanvaller met roots in Sierra Leone tot de beloftenploeg: Maddy speelde twee wedstrijden voor Jong Ajax in de eerste divisie en maakte in 2019 de overstap naar FC Utrecht. Ook daar speelde hij vooral bij Jong - 50 duels, 3 goals, 7 assists - en viel hij nog twee keer kort in bij het eerste elftal.