Helmond Sport verwelkomt Hertha BSC-talent en jeugdinternational op het trainingsveld

Haxha is geboren en getogen in Berlijn, waar hij eerst bij SG BW Hohenschönhausen en later BFC Dynamo begon met voetballen. Bij die laatste club sprong hij in het oog van het grote Hertha BSC, dat afgelopen seizoen nog roemloos onderaan eindigde in de Bundesliga. Haxha leverde daar geen bijdrage aan, hij was onderdeel van het beloftenteam, dat in de Regionalliga, het vierde niveau, speelt.