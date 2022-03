Helmond Sport verwelkomt oude bekende op het trainingsveld

Helmond Sport pikt voormalig Chel­sea-ta­lent op bij Belgische koploper

Helmond Sport toont zich richting het einde van de winterse transferwindow slagvaardig op de spelersmarkt: Lucas Defise (20) speelt tot het einde van het seizoen op De Braak. De middenvelder wordt door de Belgische koploper Union Sint-Gillis gestald in Helmond en is per direct inzetbaar.

27 januari