Helmond Sport vestigt hoop op terugkerende Thomassen

Wat trainer Wil Boessen gisteren na de kansloze 4-1 nederlaag zei in de kleedkamer tegen de spelers van Helmond Sport? ,,Niks. Helemaal niks. Wat moet je hier van zeggen?" Inderdaad, het is beter om er niet al te veel woorden aan vuil te maken. Want het leek werkelijk waar nergens op hoe Helmond Sport voor de dag kwam in De Geusselt. Bij MVV is het crisis, fanatieke fans eisen het aftreden van directeur Paul Penders en sommeerden ook trainer Fuat Usta om zijn biezen te pakken. ,,Als je een keer van ze had kunnen winnen, was het vandaag geweest."