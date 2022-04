Helmond Sport voegt daad bij het woord en strikt spits van FC Volendam: ‘Geeft aan waar we naartoe willen’

nieuwsHelmond Sport ziet een vurige wens in vervulling gaan: Martijn Kaars (23) is gepresenteerd als spits voor volgend seizoen. Daarmee is de Monnickendammer de eerste aanwinst voor de Helmonders, bij wie de ambities flink opgeschroefd worden: er worden snel nog meer nieuwelingen verwacht.

Kaars tekent een contract voor drie seizoenen en komt over van FC Volendam, waar hij in 98 competitieduels goed is voor 27 doelpunten. Na de komst van Robert Mühren speelde Kaars veelal op de flanken, maar in Helmond is hij echt als spits binnen gehaald. ,,De komst van Martijn geeft aan waar we komend seizoen naartoe willen”, stelt technisch manager Louis Coolen. Na jaren van pappen en nathouden is het tijd om weer eens een serieuze rol in de Keuken Kampioen Divisie te gaan spelen. Het spelersbudget gaat daarom ook flink omhoog.

De scouting op De Braak heeft een boost gekregen, er wordt nauw samengewerkt met KV Mechelen en Kaars stond al langer op het lijstje. ,,We maken stappen, onze ambities spreken spelers aan. Want we hebben niet de status op de ranglijst dat spelers zomaar naar De Braak komen”, beseft Coolen. Helmond Sport staat nu laatste.

Herstelfase

Die overlevingsfase wil Helmond Sport achter zich laten, de komende seizoenen - richting het nieuwe stadion in 2024 - moet de club weer opbloeien. De komst van Kaars is daar het eerste teken van, op korte termijn worden er meer aanwinsten verwacht. Dat is nodig ook: met Kaars heeft de club acht spelers voor komend jaar vastliggen.

En Kaars zelf? Die wil vooral minuten gaan maken als spits. Onlangs zei hij in gesprek met het Noordhollands Dagblad nog dat hij begreep dat FC Volendam de optie in zijn aflopende contract niet lichtte. ,,Wat ik zoek is een mooie club waar ik als spits veel speeltijd kan krijgen. Ik wil als spits presteren, doelpunten maken en lekker voetballen. Als ik in een selectie kom, waar ik goed tot mijn recht kom, dan zit er zeker nog wel wat in het vat.’’