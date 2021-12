Helmond Sport voor het eerst sinds onvergetelijke wedstrijd weer terug in Doetinchem: ‘Alles is anders’

,,Het was een onvergetelijke wedstrijd, dat wel. We waren later omdat we in de file stonden, het werd nog tijdelijk stilgelegd door de regen en uiteindelijk bleef het nog 0-0. Een memorabele avond, maar we zitten nu in een hele andere situatie, met veel nieuwe spelers in beide ploegen. Alles is anders”, vindt Boessen, die met zijn ploeg ook nog niet zo goed draait als vorig seizoen. En De Graafschap wil alsnog promoveren, maar staat nu nog vijfde.

Quote Paul deed het goed in de trainingen en met Kevin zit je ermee dat je een linkspoot op rechts in de defensie hebt Wil Boessen, Helmond Sport

Boessen is beducht voor de kwaliteiten van de Doetinchemmers, maar ziet ook kansen. Zeker na de remise van Helmond Sport tegen FC Volendam (1-1). Vooral verdedigend zat het goed in elkaar en werden nauwelijks kansen weggegeven. Of zoals Boessen het stelt: ,,We stonden als een huis, het is prettig dat we dat ook kunnen tegen een ploeg als FC Volendam. Tegen De Graafschap zal dat weer nodig zijn, ook zij hebben aanvallend veel kwaliteiten.”

Nog even terug naar het verdedigingswerk van Helmond Sport. Paul Fosu-Mensah viel op aan de zijde van Robin van der Meer; de oud-Ajacied zat een jaar zonder club, maar is inmiddels terug aan het front. Tegen FC Volendam verving hij Kevin Bukusu, die voorlopig weer in de wachtkamer zit. ,,Paul deed het goed in de trainingen en met Kevin zit je ermee dat je een linkspoot op rechts in de defensie hebt. Met een rechtspoot bouw je makkelijker op.”

Sander Vereijken had last van zijn rug, maar keert weer terug in de selectie.

Lont ontbreekt, Vereijken terug

Wie Boessen zo hoort, proeft dat hij weinig zal veranderen tegen De Graafschap. Daar is ook weinig reden voor, gezien het resultaat tegen FC Volendam. Robin Mantel (enkel), Maxime De Bie (heup), Jossué Dolet (buik) en ook Keyennu Lont (teen) ontbreken. Die laatste deed vorige week voor het eerst sinds lange tijd weer mee, maar zit nu wederom niet bij de selectie. Aan de andere kant is Sander Vereijken er weer bij na rugklachten.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, Fosu-Mensah, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Van Landschoot, Bosiers; Breugelmans, Van Keilegom, Houttequiet.